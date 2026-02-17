Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih'ten Harry Kane hakkındaki ayrılık iddialarına yanıt!

Bayern Münih'ten Harry Kane hakkındaki ayrılık iddialarına yanıt!

17.02.2026 17:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih'ten Harry Kane hakkındaki ayrılık iddialarına yanıt!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, 32 yaşındaki İngiliz forvet Harry Kane hakkındaki iddialar hakkında konuştu.

Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına net bir yanıt verdi.

Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, İngiliz forvetin sözleşme durumuna açıklık getirdi.

60-70 MİLYON EURO'LUK SERBETS KALMA MADDESİ  

Alman basınında yer alan haberlere göre Kane'in 2027'ye kadar süren sözleşmesinde, 60 ila 70 milyon Euro arasında değişen bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Ancak bu maddenin hangi tarihe kadar geçerli olduğu konusunda farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Hoeness, Bild'e yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu:

"2026 yazı için geçerli olan çıkış maddesi artık sona erdi ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Şu anda herhangi bir baskı altında değiliz."

Habere göre Bayern cephesi, Kane'in sözleşmesini 2028 hatta 2029'a kadar uzatma ihtimalini değerlendiriyor.

35 MAÇTA 46 GOLE KATKI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıkan Kane, 41 gol 5 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #Bayern Münih #harry kane #Uli Hoeness

İlgili Haberler

Fatih Terim'den Juventus uyarısı: Galatasaray'ın dezavantajını açıkladı!
Fatih Terim'den Juventus uyarısı: Galatasaray'ın dezavantajını açıkladı! Teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Juventus maçı hakkında dikkat çeken tespitlerde bulundu. İki takımın avantaj ve dezavantajlarını masaya yatıran Fatih Terim, Kenan Yıldız hakkında da konuştu.
Fenerbahçeli Anderson Talisca en büyük hedeflerini açıkladı: 'Bunu saklamıyoruz'
Fenerbahçeli Anderson Talisca en büyük hedeflerini açıkladı: 'Bunu saklamıyoruz' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İtalyan gazeteci dev eşleşmeyi Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Galatasaray artık bambaşka bir seviyede'
İtalyan gazeteci dev eşleşmeyi Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Galatasaray artık bambaşka bir seviyede' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi İtalyan gazeteci Yvonne Alessandro Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu.