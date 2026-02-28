5 gollü maçta Bayern Münih, Dortmund'u mağlup etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 22:46:00
Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, 'Der Klassiker'de Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.

Almanya Ligi'nde 24. hafta maçında 'Der Klassiker'de Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Derbi karşılaşmasında önce Dortmund önde geçti ama skoru koruyamadı. Sonra Bayern Münih üstünlük sağladı ama onlar da skoru tutamadı. Mücadele beraberlikle bitecek diye düşünürken, Bayern Münih bir gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund'un ilk golünü 26. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane, 54 ve 70. (penaltı) dakikalarda attığı gollerle deplasmanda 2-1'lik üstünlük getirdi. 

Ev sahibi Borussia Dortmund, 83. dakikada Daniel Svensson ile durumu 2-2 yaptı.

Konuk ekip Bayern Münih'te 87. dakikada fileleri havalandıran Joshua Kimmich, galibiyeti getiren isim oldu.

Bu galibiyetin ardından lider Bayern Münih puanını 63'e yükseltti. İkinci sıradaki Dortmund 52 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund gelecek hafta Köln'e konuk olacak. Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

