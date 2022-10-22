Bundesliga Mainz, Köln'ü 5 golle geçti!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Mainz, kendi evinde ağırladığı Köln'ü 5-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 11. haftasında Mainz, sahasında Köln'ü ağırladı.
MEWA Arena 'da oynanan karşılaşmayı Mainz 5-0 kazanarak haftayı farklı galibiyetle açtı.
Mainz 11. dakikada Ingvartsen'in penaltısıyla gol perdesini açarken 27'de Kilian kırmızı kart görerek Köln'ü 10 kişi bıraktı, bu dakikadan sonra deyim yerindeyse Mainz'in şovu başladı. 35'te Kohr ve 40'ta Stach'ın peş peşe golleri ilk yarının 3-0 Mainz'in üstünlüğüyle bittiğini ilan etti.
İkinci yarıda da gollerine devam eden Mainz, 73'te Aaron Martin ile 83'te Onisowo'nun golleriyle skoru 5-0 yaptı ve mücadele sona erdi.
Bu sonuçla Mainz puanını 18'e yükseltirken Köln ise 16 puanda kaldı.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- 'Fakıbaba'nın istifası için ne düşünüyor?'
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Okan Buruk hakkında flaş açıklama!