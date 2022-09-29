Tolgay Arslan: 'Serie A, Bundesliga'dan daha iyi'
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, İtalya Ligi Serie A'nın Almanya Ligi Bundesliga'dan daha iyi olduğunu söyledi.
İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Serie A'nın Bundesliga'dan çok daha iyi bir lig olduğunu söyledi.
Alman Sport 1'e verdiği röportajda Tolgay, "Serie A, Bundesliga'dan çok daha iyi bir lig. İtalya'da bir çok takım şampiyon olmak için uğraşıyor. Almanya'da ise sadece Bayern ve Dortmund şampiyonluk için yarışabiliyor" sözlerini kullandı.
Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 32 yaşındaki Arslan, Almanya'da Dortmund altyapısında yetiştikten sonra ve Alemanie Aachen ile Hamburg'da forma giymişti.
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