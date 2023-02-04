Bundesliga'da Augsburg, galibiyete Mergim Berisha ile uzandı

Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha'nın formasını giydiği Augsburg, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:02
Bundesliga'da Augsburg, galibiyete Mergim Berisha ile uzandı
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Bundesliga'nın 19. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Augsburg, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.

WWK Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Augsburg 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

BERISHA GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarının başında 55. dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg forması giyen Mergim Berisha takımına galibiyeti getiren isim oldu. Berisha, takımıyla bu sezon çıktığı 13. maçta 6. golünü kaydetti ve son 3 maçında 3. golünü atmış oldu.

Bu sonuçla 21 puana yükselirken Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı.


Augsburg Bayer Leverkusen Mergim Berisha

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