Bundesliga'da RB Leipzig, Wolfsburg'u 2 golle geçti!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) RB Leipzig, kendi sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:13
Bundesliga'da RB Leipzig, Wolfsburg'u 2 golle geçti!
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Bundesliga'nın 4. haftasında Domenico Tedesco'nun ekibi RB Leipzig ile Niko Kovac'ın yönetimindeki Wolfsburg kozlarını paylaştı.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip RB Leipzig 2-0 kazanırken, goller 5. dakikada ve 90. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi. Nkunku, ilk golünü penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla beraber sezonun ilk galibiyetini alan RB Leipzig puanını 5'e yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Wolfsburg 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanda Frankfurt ile karşılaşırken, Wolfsburg evinde Köln'ü ağırlayacak.


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