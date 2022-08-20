Bundesliga'da Hoffenheim, Bayer Leverkusen'i 3-0'la geçti!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli oyuncu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 3. Hafta mücadelesinde Hoffenheim, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan mücadeleyi Hoffenheim 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Baumgartner, 35. dakikada Kramaric ve 78. dakikada Rutter kaydetti.
OZAN KABAK'TAN ASİST
Hoffenheim'de top koşturan milli oyuncu Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 35. dakikada Kramaric'in kaydettiği golün asistini yaptı.
Milli oyuncu Hoffenheim formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim, puanını 6'ya çıkardı. Leverkusen ise 0 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Augsburg'u konuk edecek. Leverkusen ise Mainz deplasmanına gidecek.
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