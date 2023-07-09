Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye Bundesliga'dan iki talip

Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:04

Güncelleme: 09.07.2023 - 10:04

Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra gitmesi muhtemel futbolcular içinde transfer hareketliliği yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerin stoperi Attila Szalai, bazın Alman kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor.

Union Berlin, Macar stoperi kadrosuna katmak adına Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladı.

Ayrıca Hoffenheim da 25 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı lacivertli kulüp, Attila Szalai'yi 15 milyon Euro altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmıyor.

ALTERNATİFİ HAZIR

Fenerbahçe yönetimi ise Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeriyle dün İstanbul'da görüştü.

Sarı lacivertliler, iki stoper transferi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, bir stoperin özellikle çok kaliteli olmasını istediği öğrenildi.

Djiku, ikinci stoper transferi olarak düşünülüyor.