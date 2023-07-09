Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye Bundesliga'dan iki talip
Fenerbahçe'nin savunmacısı Attila Szalai'ye 2 Alman ekibi talip oldu. Sarı lacivertliler, Macar stoper için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra gitmesi muhtemel futbolcular içinde transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerin stoperi Attila Szalai, bazın Alman kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor.
Union Berlin, Macar stoperi kadrosuna katmak adına Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladı.
Ayrıca Hoffenheim da 25 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı lacivertli kulüp, Attila Szalai'yi 15 milyon Euro altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmıyor.
ALTERNATİFİ HAZIR
Fenerbahçe yönetimi ise Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeriyle dün İstanbul'da görüştü.
Sarı lacivertliler, iki stoper transferi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, bir stoperin özellikle çok kaliteli olmasını istediği öğrenildi.
Djiku, ikinci stoper transferi olarak düşünülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- O lidere 42 yıl hapis ve siyasi yasak talebi
- Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama
- Erdoğan: 'Maalesef hırsızlar çok...'
- 'Bu emareleri göremezseniz...'
- Emeklilere mini refah!
- Cama isabet eden taşın sırrı çözüldü!
- Chery'nin yeni modeli geliyor
- Patronunun tacizi intihara sürükledi!
- Özkan Uğur hayatını kaybetti!
- AFAD duyurdu: Komşuda korkutan deprem!