Bundesliga'da Köln, Frankfurt'a dur dedi

Köln, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında kendi evinde konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 22:26
Bundesliga'da Köln, Frankfurt'a dur dedi
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Bundesliga'nın 20. haftasında Stefan Baumgart'ın ekibi Köln ile Oliver Glasner'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Rhein Energie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Köln 3-0 kazanırken, galibiyet golleri; 49. dakikada Timo Hübers, 71 ve 86. dakikalarda ise Ellyes Skhiri'den geldi.

KÖLN'ÜN 3 MAÇLIK HASRETİ SON BULDU

Köln 3 maç aradan sonra galibiyete ulaşırken ekim ayından beri yenilgi yüzü görmeyen Eintracht Frankfurt'un serisi son bulmuş oldu.

Bu sonuçla birlikte Köln puanını 26'ya yükseltirken, Eintracht Frankfurt 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Köln deplasmanda Stuttgart'a konuk olurken, Frankfurt evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.


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