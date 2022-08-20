Bundesliga'da Werder Bremen, Borussia Dortmund'u 3 golle geçti!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen, Borussia Dortmund deplasmanında 7 dakikada bulduğu 3 golle karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Werder Bremen, büyük bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi.
Borussia Dortmund, 45. dakikada Julian Brandt ve 77. dakikada Raphael Guerreiro'nun golleriyle skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşma 89. dakikaya kadar bu skorla devam ederken Werder Bremen, bu dakikada Lee Buchanan'ın golüyle farkı bire indirdi. Pes etmeyen deplasman ekibi önce 90+3. dakikada Niklas Schmidt ile eşitliği yakaladı. Ardından da Oliver Burke'nin 90+5. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Werder Bremen ise yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt ile sahasında karşılaşacak.
Bundesliga'da alınan diğer sonuçlar şöyle:
Wolfsburg 0-0 Schalke 04
Augsburg 1-2 Mainz 05
Stuttgart 0-1 Freiburg
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