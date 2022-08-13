Bundesliga'da Hoffenheim, Bochum'u 3 golle geçti! Ozan Kabak'tan ilk gol!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı Hoffenheim, kendi evinde ağırladığı Bochum'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Andre Breitenreiter'in çalıştırdığı Hoffenheim ile Thomas Reis'in yönetimindeki Bochum karşı karşıya geldi.
PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Hoffenheim 3-2 kazanırken goller; 14. dakikada Christoph Baumgartner, 23. dakikada Ozan Kabak ve 88. dakikada Munas Dabbur'un ayağından geldi. Konuk ekip Bochum'un 10 ve 13. dakikalarda Simon Zoller ile 2-0 öne geçmesi mağlubiyetin önüne geçemedi.
OZAN KABAK'TAN İLK GOL
Sezon başında bonservisiyle birlikte Hoffenheim'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, kulübüyle çıktığı ikinci Bundesliga maçında ilk golünü kaydetmeyi başardı. Milli futbolcu, 23. dakikada Dennis Geiger'ın verdiği gol pasıyla topu ağlara gönderdi.
Bu sonuçla beraber Hoffenheim sezonun ilk galibiyetini elde ederek 3 puana ulaşırken, Bochum ikinci maçını da puansız geçti. Ligin bir diğer maç haftasında Hoffenheim deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşırken, Bochum kendi evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.
Bundesliga'da günün 16:30 seanslarında oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle;
Bayer Leverkusen 1-2 Augsburg
Hertha Berlin 1-1 Eintracht Frankfurt
Leipzig 2 -2 Köln
Werder Bremen 2-2 Stuttgart
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