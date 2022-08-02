Bundesliga hangi platformda yayımlanacak? İşte Bundesliga maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal
Birçok futbol otoritesine göre dünyanın en gollü futbol ligi olan Bundesliga'da 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlıyor. Peki Bundesliga maçları hangi kanalda yayımlanacak? İşte Bundesliga maçlarını canlı yayımlayacak kuruluş...
Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünyanın en gollü ligi Bundesliga’da yeni sezon 5 Ağustos günü başlayacak. Bundesliga bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Bundesliga maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte Bundesliga’nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...
BUNDESLIGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Bundesliga maçları bu yıl beIN Sports'ta canlı yayımlanacak. beIN Sports, Türkiye'deki Bundesliga takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm Almanya Bundesliga maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.
Bundesliga Bayern Münih Borussia Dortmund borussia mönchengladbach RB Leipzig Bayer Leverkusen eintracht frankfurt
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