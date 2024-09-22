Bundesliga'da müthiş gol düellosu: Bayer Leverkusen uzatmalarda güldü!
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 4-3 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u evinde ağırladı. Bay Arena Stadyumu'ndaki maçta Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u 4-3'lük skorla mağlup etti.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri dakika 14'te Florian Wirtz, 32'de Jonathan Tah, 48'de Martin Hincapie, 90+3' de ise Victor Boniface attı. Wolfsburg'un gollerini ise dakika 5'te Nordi Mukiele (KK), 37'de Sebastiaan Bornauw, 45+1'de ise Mattias Svanberg attı.
SON 10 DAKİKADA 42 GOL
Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun göreve geldiği Ekim 2022'den bu yana oynadıkları 97 maçın 80. dakikalarından sonra toplam 42 gol attı. Bu gollerin 18'i ise 90. dakika ve sonrasında geldi.
Leverkusen bu sonucun ardından ligde 4 maç sonunda 9 puana ulaştı. Wolfsburg 3 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leverkusen, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Wolfsburg ise evinde Stuttgart'ı ağırlayacak.
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