Toplam 11 gol! Bayern Münih'ten farklı galibiyet!

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçında Bayern Münih, sahasında Dinamo Zagreb'i 9-2 mağlup etti.

Toplam 11 gol! Bayern Münih'ten farklı galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:07

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçında Bayern Münih ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi.

Mücadele 9-2 Bayern Münih lehine sona erdi. Maçta Bayern'in golleri; 19., 58., 73. ve 78. dakikalarda Kane, 33. dakikada Guerreiro, 38. ve 61. dakikalarda Olise, 85. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Goretzka'dan geldi. Dinamo Zagreb'in golleri ise 49. dakikada Petkovic ve 50. dakikada Ogiwara'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Devler Ligi sezonuna 3 puanla başladı.

KANE İNGİLİZ FORVETLER ARASINDA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in tecrübeli forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 33'e yükselterek bu arenada en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu. Önceki rekor Wayne Rooney'e aitti. 

Bayern Münih, ikinci maçında Aston Villa’ya konuk olacak. Dinamo Zagreb ise aynı haftada Monaco’yu konuk edecek.


Etiketler: #Bayern Münih #Dinamo Zagreb #Şampiyonlar Ligi

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