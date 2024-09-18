Nihat Kahveci'den Galatasaray iddiası: 'Bayern Münih'te yok'
Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yi 3-1'le geçtiği maçı Kontraspor'da yorumladı.
Galatasaray'ın rahat bir maç çıkardığını aktaran Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu'nun performanslarını övdü.
"PERFORMANSINI BEĞENMEDİM"
Gabriel Sara'yı ilk yarıda beğendiğini ancak ikinci yarıda beğenmediğini söyleyen Kahveci, "İkinci yarıda ofansif tarafa yakın oynadı ama çok kötü değerlendirdi. Bahsettiğimiz oyuncu 23 milyon Euro'luk olduğu için başka bir beklentimiz oluyor. Final paslarını kötü verdiği için performansını beğenmedim" ifadelerini kullandı.
CİHAN AYDIN'A ELEŞTİRİ
Öte yandan Nihat Kahveci, Lucas Torreira'nın bir pozisyonunda hakem Cihan Aydın'ın kararını eleştirdi.
Torreira'nın elle oynadığı pozisyonda sarı kart görmesi gerektiğini bildiren Kahveci, "Torreira'nın el pozisyonuna da sarı kart. Sonra 54 faule 1 sarı kart diye konuşuluyor. Bunu da görün" dedi.
"BAYERN MÜNİH'TE YOK"
Galatasaray'ın forvet hattının Bayern Münih'te dahi olmadığını dile getiren Nihat Kahveci, "Galatasaray'ın ön tarafındaki lükse bak. 100 kişiye sor 'Bugünkü Batshuayi performansı Fenerbahçe derbisinde oynamalı' der ama Osimhen olunca diyemiyorsun. Galatasaray'ın ön tarafındaki lüks şaka gibi, Bayern Münih'te yok. Bana söyleyin Harry Kane'in yedeği kim?" sözlerini sarf etti.
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