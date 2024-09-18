Nihat Kahveci'den Galatasaray iddiası: 'Bayern Münih'te yok'

"PERFORMANSINI BEĞENMEDİM"

Gabriel Sara'yı ilk yarıda beğendiğini ancak ikinci yarıda beğenmediğini söyleyen Kahveci, "İkinci yarıda ofansif tarafa yakın oynadı ama çok kötü değerlendirdi. Bahsettiğimiz oyuncu 23 milyon Euro'luk olduğu için başka bir beklentimiz oluyor. Final paslarını kötü verdiği için performansını beğenmedim" ifadelerini kullandı.