Bundesliga'da Ozan Kabak atıldı puanlar paylaşıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli futbolcu Ozan Kabak'ın kırmızı kart gördüğü mücadelede Hoffenheim ile Köln 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 12. haftasında Hoffenheim, Köln deplasmanına konuk oldu.
RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Köln, Florian Kainz ile 13. dakikada 1-0 öne geçti. Hoffenheim ise bu gole 35. dakikada Jacob-Bruun Larsen ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
OZAN KABAK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan, 87. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim 18, Köln 17 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Köln, Freiburg deplasmanına gidecek.
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