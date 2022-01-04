Burak Elmas, Fatih Terim iddialarına sert çıktı
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, son dönemde Fatih Terim hakkında çıkan iddialar konusunda açıklama yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak iddialara cevap verdi.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ve yönetim kurulu üyeleri hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Elmas, "Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- Bir sigara grubuna daha dev zam