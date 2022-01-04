Burak Elmas, Fatih Terim iddialarına sert çıktı

04 Ocak 2022 Salı, 23:59

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak iddialara cevap verdi.

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ve yönetim kurulu üyeleri hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Elmas, "Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır" ifadelerini kullandı.