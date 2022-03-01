Burak Elmas, Gedson Fernandes için 'İhtiyacımız değil' dedi
Galatasaray-Rizespor maçında performansıyla göz dolduran Gedson Fernandes'in transfer döneminde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Fernandes konusunda çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Galatasaray’ın hem sezon başında hem de devre arasında Benfica ile anlaşamadığı için transferini gerçekleştiremediği Gedson Fernandes konusunda çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gedson’un gelecek sezon için Beşiktaş’la anlaşması ve bu yılı Ç.Rizespor’da kiralık geçirmesi nedeniyle Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yönetim, Sarı-Kırmızılı camia tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Portekizli futbolcunun, önceki günkü maçta Galatasaray’a karşı sergilediği performans “Burak Elmas pişman oldu mu?” tartışmalarını beraberinde getirdi. Ancak Elmas’ın, Sarı-Kırmızılı kulübün önemli isimleriyle gerçekleştirdiği bir kapalı toplantıda, Gedson Fernandes konusunda “İhtiyacımız olan, önceliğimiz olan bir oyuncu değil” ifadesini kullandığı öğrenildi. Elmas, Beşiktaş’ın Gedson’u Benfica’dan 6 milyon Avro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek şekilde kadrosuna katmasının ardından “Gedson’u isteseydik alırdık” demişti.
MORUTAN NEREDE?
G.Saray Teknik Direktörü Torrent’in Göztepe ve Ç.Rizespor maçlarının kadrosuna almadığı Morutan’la ilgili durum tartışma yarattı. Büyük umutlarla transfer edilen, ilerleyen dönemde yüksek bedelle satılması planlanan 22 yaşındaki oyuncunun, kulüple ve yönetimle herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Rumen futbolcunun, geçen hafta Florya’da yeni sportif direktör Pasquale Sensibile ile gayet samimi bir konuşma yaptığı bildirildi. Morutan’la ilgili kararın tamamen Torrent’in teknik tercihi olduğu kaydedildi.
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