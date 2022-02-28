Gedson Fernandes en çok faule maruz kalan oyuncu oldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 galip tamamlarken, Rizespor'un yıldızı Gedson Fernandes, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye Gedson Fernandes damga vurdu. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu olan Portekizli yıldız mücadelede birçok kez faulle durduruldu.
Sahada kaldığı süre boyunca 12 kez faulle durdurulan Portekizli yıldız, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.
Gedson Fernandes mücadelenin ardından bir paylaşım yaparak eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e "Bir şey diyecek misiniz?" İfadeleriyle sitemde bulundu.
Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim." sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.
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