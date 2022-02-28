Gedson Fernandes ayağının son halini paylaştı, Ryan Babel'den yanıt geldi

Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Galatasaray maçından sonra yayınladığı video ile ayağının son halini gösterdi. Galatasaraylı Ryan Babel ise bu paylaşıma cevap olarak, “İyi oyuncuları savunmanın tek yolu kardeşim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 09:40
Gedson Fernandes ayağının son halini paylaştı, Ryan Babel'den yanıt geldi
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Süper Lig 27. haftasında Galatasaray’a 4-2 kaybeden Çaykur Rizespor’un yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, maçtan sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Maçın 8. dakikasında harika bir frikik golüne imza atarak Süper Lig kariyerinde ilk kez Galatasaray karşısında ağları sarsan Gedson Fernandes, soyunma odasından ayağının videosunu paylaştı.

Bacağında çizikleri ve şişlikleri görüntüleyen Fernandes, Marcao ve Babel’i etiketleyerek “Bir şey diyecek misiniz?” ifadelerini kullandı. Gedson’un paylaşımına yanıt veren Ryan Babel, “İyi oyuncuları savunmanın tek yolu kardeşim” yanıtını verdi.


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