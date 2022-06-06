Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri: Galatasaray adına kızgınım
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaklaşan seçim öncesinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Elmas, Fatih Terim için "Kendisine karşı başta biraz kırgınlık hissediyordum ama artık kızgınım, Galatasaray adına kızgınım!" diye konuştu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaklaşan seçim öncesinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Kongrede aday olmayan Burak Elmas, bir önceki başkanlık seçimini Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddialara Vole YouTube kanalında yaptığı röportajda yanıt verdi.
Elmas, "Seçim döneminde kendime yakın gördüğüm bir insanın asla yakın olmadığını gördüm. Yeni yönetime güvenilecek ve güvenilmeyecek insanlar listesi verebilirim. Galatasaray'ı çiftlik benimsemiş insanların listesini verebilirim. İlk yapacağım iyilik bu olur. Bu seçim yarışında çok düzgün arkadaşlarımız da var. Genel Kurulu ben açacağım ve oy kullanacağım. Daha doğru bulduğum adayı şimdi söyleyemem şık olmaz" dedi.
"BAŞKANI BEN GETİRDİM, BEN GÖNDERECEĞİM"
Fatih Terim'le yollarını ayrılma noktasına nasıl geldiğini anlatan Burak Elmas, "Fatih Terim'in geçmiş Galatasaray'da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja 'hayırlısı olsun' dedim. Fatih Terim'le bizim ayrıldığımız esas yer ekip meselesiydi. Hocayla ben ilk konuştuğum zaman 'Galatasaray'da kişilere bağlı olmayan bir futbol stratejisi kurmamız lazım' dedim" açıklamasını yaptı.
"Seçimi Fatih Terim'in sayesinde kazandığım iddiasına sanırım Fatih Hoca da inanıyor" diyen Elmas, "Ayrılıktan sonra Fatih Terim bana haber yolladı. Arkadaşıma 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı atmış" diye konuştu.
"FATİH TERİM'E KIZGINIM"
Başkan Elmas, “Fatih Terim'i görevden aldığınız için pişman mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Fatih Terim'le yolların ayrılmasının sadece saha içi sonuçlarla ilgili değildi. Fatih Terim'e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Başta biraz kırgınlık hissediyordum ama artık o kırgınlığı hissetmiyorum. Kızgınım, Galatasaray adına kızgınım! Bana kızmalarının Galatasaray'a bir faydası yok. Bana karşı Galatasaray'a zarar verme pahasına bir mücadele verilirse ona kızarım."
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