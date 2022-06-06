Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Wulfz Fatih Karagümrük, finale yükseldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Gaziantep Batur Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı 2-1 yenen ALG Spor ilk finalist oldu. Gaziantep temsilcisi, yarı finalin ilk maçından da 2-0 galip ayrılmıştı.
Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'ndaki yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Wulfz Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ilk maçı 1-0 kazanan Wulfz Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final 12 Haziran Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak.
Video Haberler
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
- İzmir'de kamyon otomobille çapıştı:1 ölü, 5 yaralı
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası