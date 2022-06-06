Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Wulfz Fatih Karagümrük, finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:06
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Gaziantep Batur Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı 2-1 yenen ALG Spor ilk finalist oldu. Gaziantep temsilcisi, yarı finalin ilk maçından da 2-0 galip ayrılmıştı.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'ndaki yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Wulfz Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ilk maçı 1-0 kazanan Wulfz Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı. 

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final 12 Haziran Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak.


Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ALG Spor Wulfz Fatih Karagümrük

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