Trabzonspor'da Halil Akbunar transferi için tek şart

05 Haziran 2022 Pazar, 14:48

Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar, geleceği merakla beklenen oyunculardan biri. İddiaya göre, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun gönlü Trabzonspor'dan yana.

Fanatik'in haberine göre, milli futbolcu, hem Şampiyonlar Ligi hem de Abdullah Avcı faktörü nedeniyle bordo-mavili formayı giymek istiyor. Trabzonspor da en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Avcı'nın her iki kanatta alternatif oyuncu olarak düşündüğü Halil için Trabzonspor, net şekilde mesajı gönderdi. Bordo-mavili yönetimin, "Bonservis problemini çöz, kapımız sana açık" dediği ileri sürüldü.

EN FAZLA 1 MİLYON EURO

Haberde, küme düşen Göztepe'den ayrılmaya hazırlanan Halil için Trabzonspor'un en fazla 1 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarabileceği belirtilirken, yıldız futbolcu kulübünden kendisine kolaylık gösterilmesini bekliyor.

Halil Akbunar, Göztepe'de forma giydiği 310 karşılaşmada 49 gol ve 24 asist kaydetti.