Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme: 'Kendini şampiyon sanan takım...'
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Kızılhan konuşmasında Galatasaray'a da göndermede bulundu.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğu Fenerbahçe'de, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor.
Genel kurulda, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okurken ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik sert sözler sarf etti:
"RAKİPLERE FARKLI, BİZE FARKLI MÜCADELE EDEN TAKIMLAR..."
"Rakiplere farklı, bize farklı mücadele eden takımlarla savaşarak tarihin en karakterli takımını oluşturduk. Rakiplerimiz destekelenirken biz her zaman aşağıya çekildik. Ancak oyuncularımız yılmadılar ve "Nasıl olsa olmayacak' demeden sonuna kadar mücadele ruhlarını ortaya koydular."
"KENDİNİ ŞAMPİYON SANAN TAKIM..."
"Son noktayı ise kendisi şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil, tüm spor kamuouyunun gözleri önüne sererek koydular. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren bu tarihin en değerli takımını alınlarından öpüyoruz."
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