Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan yargıya seslendi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:36

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:36

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Burak Kızılhan, şubelerle ilgili çeşitli bilgiler verdi.

4 Nisan 2015'in üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatan Kızılhan, "4 Nisan 2015 bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 Temmuz'un ve 12 Mayıs'ın bir diğer yüzüdür. Değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz; hukuku sessiz, adaleti çözümsüz, faillerin meçhul, suçluların cezasız kaldığı 1 saati, 1 günü, 1 ayı ve 1 yılı daha yaşamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ALGI OLUŞTURDULAR"

Bu sezon en açık şekilde hakem oyunları yaşadıklarını iddia eden Kızılhan, şunları aktardı:

"Adaletin yegane temsilcisi, dürüstlük abidesi, mağdurların sesi, kul hakkının yılmaz savunucusu olan rakibimizin yaptığı algı ve manipülasyonlar artık ayyuka çıkmış durumdadır. Her şeyin odağında onlar var. Her taşın altından onlar çıkıyor. Başkanımızın ve yöneticilerimizin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan görüşmesine kıyametler kopardılar. 'Derbi hakemini belirlemeye gittiler' diye algı oluşturdular. Burada altını çizmek istediğim bir konu var. Hep dile getirdiğim algılarla Türk futboluna yön vermeye çalışan trol hesaplar ve bunlarla kol kola girmiş gazeteci kimliği taşıyan kişiler var."