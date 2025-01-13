Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a sert yanıt!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:21

Güncelleme: 13.01.2025 - 09:21

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün sözlerine yanıt verdi.

"METİN ÖZTÜRK HADDİNİ AŞTI"

Sarı-lacivertli yönetici Burak Kızılhan, TV100'e yaptığı yazılı açıklamada "Metin Öztürk isimli şahıs haddini aşan söylemlerde bulundu. Fenerbahçe'nin adını anmıyor ama kameralar karşısında Fenerbahçe adıyla varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Dikkat ederseniz 'Saha içerisinde kalacağız' diyerek başladığı konuşmaların %80'i saha dışı. Seviyesiz espriler yapacak kadar haddini aştı. Buradaki proje belli. Suçu örtbas etmek. Bu şahıs haftalardır kendi maçlarındaki skandalları görmeden rakip pozisyonları kendince gündeme getirmeye çalışarak suçu örtbas ediyor. Özetle tek amaç maçlarında yaşananları gölgelemek" ifadelerini kullandı.

"BU SEZONUN PAKETİ TFF İSTİFA"

Açıklamanın devamında "Hadsiz söylemlerinde Konyaspor maçına dikkat çekerek, aklınca hakemleri baskı altına almaya çalışıyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir kulüpleri, Galatasaray maçlarından sonra isyan etti. Galatasaray her fırsatta istifa rolü oynuyor. İstifa rolü oynayıp, hakemlerden ve MHK'den istediği alıp, maçlarını sonuca bağlıyor. Bu sezonun paketi 'TFF istifa.' Bu sezonun gerçeği ise istediğini alma, rakipleri doğrama! Hakemler her maça, koruma, kollama, kayırma, lehe kararları kolay verme, aleyhe kararları görmezden gelme, kazansın diye ne gerekiyorsa yapma durumunda…" denildi.

"HANGİ RAKİP BU TAKIMA KARŞI..."

Birçok takımın Galatasaray maçlarından sonra isyan ettiğini söyleyen Burak Kızılhan "Kulüp olarak bu akşam yaptığımız açıklamada da söyledik: "Galatasaray'a hediye edilen maç" dedik. Hakemler tarafından böyle korunan, kollanan bir takıma karşı, deplasmanda, iç sahada hangi rakibin galip gelme şansı kalır? Hangi rakip bu takıma karşı varlık gösterebilir?" dedi.

"SORUMLULAR İZLEMESİN, MÜDAHALE ETSİN"

Yetkililere çağrıda bulunan Burak Kızılhan "Bakın, Göztepe isyan etti, Trabzon isyan etti, Beşiktaş isyan etti, Başakşehir ikinci maçta ikinci kez isyan etti! Haftalar geçiyor, maçlar oynanıyor, camialar ayağa kalkıyor. Ancak öyle kilit bir sistem ki kurdukları, her maç istediklerini elde etmeye devam ediyorlar! Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Sorumlular izlemesin, müdahale etsin!" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılılarda ikinci başkan Metin Öztürk maçın ardından hakeme ve VAR'a tepki gösterdi.

Metin Öztürk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Biz daha önce de TFF'yi istifaya davet etmiştik. Israrımız devam ediyor. Seçilmelerine katkılarımız oldu. Üzgünüz. Kandık. Görüyorsunuz takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar. Bakıyorlar ki, birilerinin işlerine gelmiyor. Kimi rahatsız etmiş olabilir limit problemi? Biraz dikkatli bakmak lazım. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar."

FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Yarınki maçta 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için neler yapacaklar, gözlemleyeceğiz. Bütün gözümüz yarınki maçta olacak. Büyük ihtimalle 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Rakibimize önerim kuruluş yılları 1907 ya 7 tane yıldız taksınlar."