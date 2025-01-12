Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:46

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'e konuk oldu.

Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-0 kazandı.

Bu galibiyetle, sarı lacivertli ekip, ligde çıktığı 15 maçın 13'sini kazanarak liderliğini sürdürürken, Bursa temsilcisi ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor Eker: Jana Kulan, Sıla Zeynep Yaşar, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan, Bilge Paşa)

Fenerbahçe Medicana: De Souza, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven, Liza Saronova)

Setler: 10-25, 15-25, 17-25

Süre: 66 dakika (20, 25, 21)


Etiketler: #fenerbahçe #Nilüfer Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Erden Timur'dan 'yapı' sözleri: 'Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum'

Erden Timur'dan 'yapı' sözleri: 'Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum'
Fenerbahçe'de 6 futbolcu için karar verildi!

Fenerbahçe'de 6 futbolcu için karar verildi!
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Konyaspor karşısında 4 eksik!

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Konyaspor karşısında 4 eksik!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler