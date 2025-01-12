Fenerbahçe'den çok sert Galatasaray açıklaması: 'Hediye edilen bir maç daha'

Yayınlanma: 12.01.2025 - 22:07

Güncelleme: 12.01.2025 - 22:09

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendi.

Maçın ardından Fenerbahçe, ezeli rakibinin maçı hakkında açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Galatasaray takimina hediye edilen bir maç daha Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor! Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."