Fenerbahçe'den çok sert Galatasaray açıklaması: 'Hediye edilen bir maç daha'
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendi.
Maçın ardından Fenerbahçe, ezeli rakibinin maçı hakkında açıklama yayınladı.
İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
"Galatasaray takimina hediye edilen bir maç daha Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor! Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Başakşehir
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