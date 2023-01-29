Burak Yılmaz attı Fortuna Sittard deplasmanda kazandı

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin (Eredivisie) 19. haftasında konuk olduğu Cambuur'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 21:02
Burak Yılmaz attı Fortuna Sittard deplasmanda kazandı
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Eredivisie'nin 19. haftasında Cambuur ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. Leeuwarden'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Fortuna Sittard 2-1'lik skorla kazandı.

Cambuur, 31. dakikada Mees Hoedemakers'in golüyle öne geçti.

Burak Yılmaz, 72. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. 85. dakikada Ivan Cordoba, Sittard'a galibiyeti getiren golü attı.

MİLLİ OYUNCULAR FORMA GİYDİ

Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. Oğuzhan Özyakup ise 90. dakikada yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.

Fortuna Sittard, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Cambuur ise 12 puanda kaldı.

Burak Yılmaz'ın takımı, gelecek hafta Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak. Cambuur ise Ajax'ı konuk edecek.


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