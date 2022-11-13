Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard 4 maçlık hasrete son verdi
Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda Groningen'i 3-2 mağlup etti.
Hollanda Ligi 14. hafta maçında Fortuna Sittard, deplasmanda Groningen ile karşı karşıya geldi.
Euroborg'da oynanan maçı Fortuna Sittard 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78 ve 84. dakikada Paul Gladon ve 90+5. dakikada Tijjani Noslin kaydetti. Groningen'in golleri 45. dakikada Ricardo Pepi ve 90+1. dakikada Florian Krüger'den geldi.
MİLLİ FUTBOLCULAR FORMA GİYDİ
Fortuna Sittard'da forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Nuri Akşit ve Tunahan Taşçı karşılaşmada süre alamadı.
Sittard bu sonuçla ligde 4 maç sonra galip geldi. Groningen ise üst üste 2. yenilgisini aldı.
Fortuna Sittard bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı. Groningen ise 12 puanda kaldı.
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