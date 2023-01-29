Hollanda Ligi'nde Ajax, 7 maçlık hasretine son verdi
Ajax, Hollanda Ligi'nin (Eredeivisie) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Excelsior'u 4-1 mağlup etti.
Eredivisie'nin 19. haftasında Excelsior evinde Ajax'ı konuk etti.
De Roo Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 4-1 kazanırken galibiyet golleri 15. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 45. dakikada Davy Klaassen, 61. dakikada Mohammed Kudus ve 83. dakikada Devyn Rensch'ten geldi. Ev sahibi Excelsior'un tek golü ise 36. dakikada Redouan El Yaakoubi'den geldi.
7 MAÇ SONRA GELEN 3 PUAN
Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç sonra galibiyete ulaşan Ajax puanını 37'ye yükseltirken, Excelsior 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ajax evinde Cambuur'u ağırlarken, Excelsior yine kendi sahasında Waalwijk'i konuk edecek.
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