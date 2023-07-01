Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri döndü

Yayınlanma: 01.07.2023 - 17:03

Güncelleme: 01.07.2023 - 17:03

Beşiktaş'ta futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon açılışı öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olan Burak Yılmaz da törende yer aldı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon açılışı öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Futbolcularımız, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile teknik ekibimizin bayramını tebrik ettiler" ifadeleri kullanıldı.

Futbolu bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik ekibe katıldı.

2006-2007 ve 2019-2020 yılları arasında siyah beyazlı takımın formasını giyen Burak Yılmaz, son olarak geçen sezon Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında oynamıştı.