Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Daler Kuzyaev açıklaması

Yayınlanma: 26.06.2023 - 22:59

Güncelleme: 26.06.2023 - 23:12

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, orta saha transferine öncelik verirken Zenit forması giyen Daler Kuzyaev için temaslarına devam ediyor.

"KUZYAEV İLE İLGİLENİYORUZ"

Transfer hakkında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Evet, Kuzyaev ile ilgileniyoruz, transferinin olma ihtimalini göreceğiz, bakalım'' ifadelerini kullandı.



Daler Kuzyaev

35 MAÇTA 12 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha geride kalan sezonda 35 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi. Kuzyaev'in bonservis değerinin 10 milyon Euro olduğu ifade edildi.