Burak Yılmaz, Çorum FK'de galibiyetle başladı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Çorum FK'yi konuk etti.

Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.

BURAK YILMAZ ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Uğur Uçar'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Çorum FK, puanını 10'a yükseltti.

Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından Orhan Ak yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

CENGİZ ÜNDER'DEN 5 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Fenerbahçe'den sezon başında Arca Çorum FK'ye transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor.

Milli futbolcu, bu sezon Çorum FK formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

BURAK YILMAZ CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, cezası nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında takımının başında saha kenarında yer alamadı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan 41 yaşındaki teknik direktör, mücadeleyi tribünden takip etti.