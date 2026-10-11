Hull City, Everton'a geçit vermedi! Üst üste 4. beraberlik...

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, sahasında Everton'ı konuk etti. Dört golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Hull City, 48. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Sorba Thomas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gelhardt, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
EVERTON 68'DE ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un golüyle eşitliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Dewsbury-Hall, skoru 1-1'e getirdi.
Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Dewsbury-Hall'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Barry, sert şutuyla takımını üstünlüğe taşıdı.
HULL CITY 72'DE EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Ev sahibi Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin kaydettiği golle skora yeniden denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
EVERTON'DAN ÜST ÜSTE 4. BERABERLİK
Bu sonuçla Premier Lig'de üst üste dördüncü beraberliğini alan Everton, galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Puanını 9'a yükselten Everton, 8. sırada yer aldı. Hull City ise 8 puanla 10. sırada kaldı.
Premier Lig'in gelecek haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hull City ise deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek.