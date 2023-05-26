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Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılıyor!

Fortuna Sittard forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, Hollanda ekibinden ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:23
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrılıyor!
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Fortuna Sittard forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz flaş bir karar aldı.

Tecrübeli golcü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hollanda ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Burak Yılmaz, "Seneye Fortuna'da olmayacağım. En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım. Sizlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fortuna formasıyla toplamda 27 maça çıkan Burak Yılmaz 9 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Burak Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı:


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