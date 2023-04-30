Burak Yılmaz derbiyi tribünden takip etti

Futbol kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz, derbide tribündeki yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 19:35
Burak Yılmaz derbiyi tribünden takip etti
Abone Ol google-news

Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti.

İki takımda da görev yapan tecrübeli oyuncunun yanı sıra 2015-2017 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Beck de derbiyi izleyen eski oyuncular arasında yer aldı.

Beck karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşlarından Atiba Hutchison ile sohbet etti.


burak yılmaz beşiktaş galatasaray süper lig

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-1 Galatasaray

CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Başkanlar kesenin ağzını açtı: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin primleri

Başkanlar kesenin ağzını açtı: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin primleri
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler