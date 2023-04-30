Burak Yılmaz derbiyi tribünden takip etti
Futbol kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz, derbide tribündeki yerini aldı.
Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti.
İki takımda da görev yapan tecrübeli oyuncunun yanı sıra 2015-2017 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Beck de derbiyi izleyen eski oyuncular arasında yer aldı.
Beck karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşlarından Atiba Hutchison ile sohbet etti.
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