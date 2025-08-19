Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu!

İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı.
Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."