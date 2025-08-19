Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu!

19.08.2025 16:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #burak yılmaz #gaziantep fk #İsmet Taşdemir

İlgili Haberler

Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı geçti!
Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı geçti! Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve yeni sezona ikide iki ile başladı.
Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Mauro Icardi kararı: Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Mauro Icardi kararı: Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu! Süper Lig'in açılış karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı
Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı Gaziantep FK Teknik direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray maçında sakatlanan Salem Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve sezonu kapattığını duyurdu.