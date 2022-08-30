Burak Yılmaz: Sadece futbolcuyum
Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli golcü, paylaşımında, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için her şey yaparım ve futbolcu olduğum sürece böyle devam edecek. Sürekli yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini yazdı.
Hollanda ekibi ile 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın, teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca konusunda söz sahibi olduğu öne sürülmüştü.
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