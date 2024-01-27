Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri döndü
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Öte yandan Kayserispor, teknik direktörlük görevi için son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz'la anlaştı.
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Lig ve kupa dahil olmak üzere çıktığı son 8 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.
Kayserispor yönetiminin bugün idman sonrası hocayla görüşüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Recep Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
?? Hoş Geldin Burak Yılmaz— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) January 27, 2024
?? Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır.
Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Mondihome Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/eb58sxISLL
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kayserispor resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte Kayserispor'un açıklaması:
"Hoş Geldin Burak Yılmaz. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."
BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş'in istifasından sonra göreve gelen Burak Yılmaz, Siyah-beyazlılarla 6 karşılaşmaya çıkarken, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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