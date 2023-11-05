Burak Yılmaz'dan Eric Bailly tepkisi: 'Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 21:56

Güncelleme: 05.11.2023 - 22:02

Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktai, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı ikinci yarı bambaşka. Siyahla beyaz. İlk yarıdan sonra tamamen istediğimiz her şeyin olduğu, planımızın tuttuğu bir maçtı. İkinci devre biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Bir sorumlusu varsa benim. Arkadaşları ben tercih ediyorum. Ben oynatıyorum. Biz de anlamadık neden böyle oldu. Bir sürü problem, sıkıntı var. Çözmeye çalışacağız. Söylemek istediğim çok şey var. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Başkanımızın yönetimimizin aldığı kararla elimi taşın altına koydum geldim. Bu da sonuna kadar. Bana teşekkür edilirse teşekkür ederim. Elimden geleni veriyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli, çok değerli! Galibiyetten daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerlisi Beşiktaş forması.

Ben arkadaşlara elim titreyerek veriyorum o formayı. Onlar bana kullanıp böyle geri vermemeli. Verdiysem de almasını bilirim. Umurumda değil. Hayatım da umurumda değil. 3 puan da umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil! Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun."

ERIC BAILLY VE TAYFUR BİNGÖL ARASINDA YAŞANANLAR

"Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun! Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim."