Beşiktaş'tan tepki! 'Türkiye Fiyasko Federasyonu'

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadıkları maçın devre arasında TFF'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 20:19
Beşiktaş'tan tepki! 'Türkiye Fiyasko Federasyonu'
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Beşiktaş, Antalyaspor maçının devre arasında TFF'ye tepki gösterdi. 

İlk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımları: 

 


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