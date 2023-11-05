Beşiktaş'tan tepki! 'Türkiye Fiyasko Federasyonu'
Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadıkları maçın devre arasında TFF'ye tepki gösterdi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçının devre arasında TFF'ye tepki gösterdi.
İlk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.
Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın paylaşımları:
Türkiye Futbol Federasyonu ?— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2023
Türkiye Fiyasko Federasyonu ?@TFF_Org
Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin.— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2023
Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız! pic.twitter.com/ijZ5okzuNi
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