Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'Birkaç gün hastanede yattı'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 19:36

Güncelleme: 05.11.2023 - 19:37

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Hasta olduğu açıklanan oyuncu hakkında, Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas'tan açıklama geldi.

"ABOUBAKAR HAZIR DEĞİL"

Yardımcı antrenör Vukas açıklamasında; "Aboubakar hastaydı. Birkaç gün de hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır durumda değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.