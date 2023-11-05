Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'Birkaç gün hastanede yattı'

Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor maçı öncesinde Vincent Aboubakar'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 19:36
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'Birkaç gün hastanede yattı'
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. 

Hasta olduğu açıklanan oyuncu hakkında, Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas'tan açıklama geldi. 

"ABOUBAKAR HAZIR DEĞİL"

Yardımcı antrenör Vukas açıklamasında; "Aboubakar hastaydı. Birkaç gün de hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır durumda değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.


beşiktaş vincent aboubakar Hari Vukas

İlgili Haberler

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet
Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük fark!

Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük fark!
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

En Çok Okunan Haberler