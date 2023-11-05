Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'Birkaç gün hastanede yattı'
Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor maçı öncesinde Vincent Aboubakar'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Hasta olduğu açıklanan oyuncu hakkında, Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas'tan açıklama geldi.
"ABOUBAKAR HAZIR DEĞİL"
Yardımcı antrenör Vukas açıklamasında; "Aboubakar hastaydı. Birkaç gün de hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır durumda değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.
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