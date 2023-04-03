Burak Yılmaz'dan Fortuna Sittard'a veda
Hollanda'da Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Instagram'dan yayımladığı mesaj sonrası takımına veda etti.
Hollanda'da Fortuna Sittard'ın, FC Groningen galibiyetinden birkaç saat sonra Burak Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla takımına veda ettiğini açıkladı.
Tecrübeli forvet yayımladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.
TARAFTARLAR TARAFINDAN ISLIKLANMIŞTI
Fortuna Sittard FC Groningen'i 3-1 yenerek önemli bir üç puana imza attı. Burak Yılmaz, oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalandı ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tuttu.
5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILMIŞTI
Geçen yaz forvet oyuncusu, İlk iki yıl oyuncu olarak ve ardından Sittard kulübünde başka bir pozisyonda olmak şartıyla Fortuna ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.
Takım kaptanı bu sezon şu ana kadar 14 gole katkı sağladı. Dokuz kez kendi başına gol attı, beş kez de asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha