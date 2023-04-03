Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya göndermeler!
Sahasında Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş, dev maçın ardından sosyal medyada ezeli rakibine gönderme paylaşımları yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü. Beşiktaş galibiyetin ardından sosyal medya üzerinden ezeli rakibine göndermelerde bulundu.
Siyah-beyazlılar ilk olarak Ebru Gündeş'in "Akıllı ol" şarkısını paylaştı. Daha sonra "İstanbul'un Efendisi" görseli paylaşıldı.
Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Beşiktaş Kulübü, "Anlık Kadıköy metrosu." ifadesiyle video ile gönderme yaptı. Daha sonra "Sahura kadar buradayız." ve "Kadıköy Rutini." paylaşımları yapıldı.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından Enner Valencia göndermesi yaptı.
Kadıköy Rutini.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2023
? 10 kişi
? 4 gol pic.twitter.com/sfpA0RMAa5
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha