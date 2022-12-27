Burak Yılmaz'dan Portekiz maçı sözleri: Dünya Kupası oynanırken küfürlü mesajlar aldım...

27 Aralık 2022 Salı, 09:34

Futbol hayatına Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Burak Yılmaz

"HAYATIMIN EN ÜZÜCÜ GÜNLERİNDEN BİR TANESİYDİ"

Portekiz maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle çok üzüldüğünü ve Dünya Kupası'nın başlamasının ardından küfürlü mesajlar aldığını söyleyen Yılmaz, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nı izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.