Burak Yılmaz'dan Portekiz maçı sözleri: Dünya Kupası oynanırken küfürlü mesajlar aldım...
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından gelen sorulara yanıt verdi. Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz maçı oynanırken küfürlü mesajlar aldığını açıkladı.
Futbol hayatına Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Burak Yılmaz
"HAYATIMIN EN ÜZÜCÜ GÜNLERİNDEN BİR TANESİYDİ"
Portekiz maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle çok üzüldüğünü ve Dünya Kupası'nın başlamasının ardından küfürlü mesajlar aldığını söyleyen Yılmaz, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nı izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
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