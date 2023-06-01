Burak Yılmaz'ın 'Beşiktaş' sözlerine tepkisi

Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:48

Güncelleme: 01.06.2023 - 07:48

Beşiktaş'la adı yeniden bir süredir anılan Burak Yılmaz'ın sosyal medyada dolaşan bir videodaki görüntüsü çok konuşuldu.

Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un İstanbulspor'la oynadığı karşılaşmayı izlemeye giden Burak Yılmaz, maç çıkışı taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz Beşiktaşlı bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz" sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi.

O an kayıtta olan kameraya ise şu görüntü yansıdı: