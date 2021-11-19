Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiasına menajerinden yanıt geldi
Lille formasını giyen Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili menajerinden açıklama geldi.
Fransa Ligue 1’de Lille forması altında mücadele eden ve geçtiğimiz sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan Burak Yılmaz için bu sezon işler iyi gitmiyor. Düşen formunun ardından milli futbolcu için çeşitli transfer söylentileri gündeme geldi.
36 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı yapabildi. Taraftarlarla tartışma yaşayan ve tepki alan 36 yaşındaki oyuncu ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Çıkan haberlere göre net bir golcü ihtiyacı olan Galatasaray, eski futbolcusu Burak Yılmaz’ı gündemine aldı. Devre arası transfer döneminde Burak Yılmaz ve Fatih Terim’in bir görüşme yapacağı aktarılırken, milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Haber Global’e açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz’ın menajeri, bu iddialar hakkında net açıklamalar yaptı ve “Öyle bir transferin konusu bile geçmedi” dedi.
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