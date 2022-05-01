Burak Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü Lille, Troyes'a 3-0 kaybetti

01 Mayıs 2022 Pazar, 16:38

Ligue 1'de geçtiğimiz sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon zirvenin uzağında kalan Lille, 35. haftada Troyes'a konuk oldu.

Troyes'da Florian Tardieu, 43. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmazken devre, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille'de 49. dakikada sarı kart gören Renato Sanches, bir dakika sonra ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55. dakikada ikinci kez penaltı kazanan Troyes, Ike Ugbo'nun golüyle farkı ikiye çıkarttı.

68. DAKİKADA DİREKT KIRMIZI KART

İkinci yarının büyük bir kısmını 10 kişiyle oynayan Lille'de Burak Yılmaz, 68. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip 9 kişi kaldı.

Son dakikalara Troyes'un 2-0'lık üstünlüğüyle girilirken 86. dakikada ev sahibi takım bir penaltı daha kazandı. İlk penaltı vuruşunu gole çeviren Florian Tardieu, bir kez daha topun başına geçti ve skoru belirleyen golü kaydetti.

İki maç aradan sonra galibiyet alan Troyes, puanını 36'ya yükselterek ligde kalma adına büyük bir adım attı. Sahadan yenilgiyle ayrılan Lille ise 51 puanda kaldı.

Ligue 1'in 36. haftasında Lille, Monaco'yu ağırlayacak. Troyes ise sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

ÇILGINA DÖNDÜ

Burak Yılmaz kırmızı kart sonrası adeta kendini tutamadı. İlk önce sahadaki topa hışımla vuran yıldız golcü hakeme tepki gösterdi. Kenara gelen Burak aynı zamanda rakip tribünlere jestte bulundu. Burak Yılmaz'ın kol hareketi sonrası Troyes tribünlerinden tepki yükseldi. Soyunma odasına yönlenirken Burak bu kez rakip kulübedekilerle tartıştı. Yıldız ismi sakinleştirmekte oldukça zorlanıldı.