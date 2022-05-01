Konyaspor taraftarı, şampiyonluk kutlaması yapan Trabzonsporlu taraftarın aracına saldırdı

01 Mayıs 2022 Pazar, 15:06

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, dün Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da Trabzonspor taraftarı horonlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bir grup taraftarda araçlarıyla kentte konvoy eşliğinde şampiyonluk turu attı.

Taraftarlardan Kasım Erdal da aracıyla Zafer Meydanında konvoy eşliğinde şampiyonluğu kutlarken, bir grup Konyaspor taraftarı aracına tekme ve yumruklarla saldırdı.

Saldırı anı cep telefonu kameralarına kaydedildi. Saldırı sonucu Erdal'ın aracında maddi hasar oluştu.